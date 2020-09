Polisen fick in larmet vid 9-tiden under måndagsmorgonen men inbrottet ska skett någon gång efter klockan 16 under söndagen.

– Det var då det senast var personal där, säger Åsa Willsund.

Enligt polisanmälan stals växelkassan, drickskassan och alkohol från restaurangen. Tjuvarna ska ha tagit sig in via altanen.

– Vi har gjort en brottsplatsundersökning men vi har tyvärr inte hittat några spår, så det kommer nog bli ett försäkringsärende, säger Willsund.