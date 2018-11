Tratt för olja förhindrar fettproppar i avloppet

Orangea miljöskåp är sedan förra året utspridda i Nyköpings kommun, där kan folk lämna in sin överblivna matolja. Under projektet har det totalt funnits fem skåp.

Jonas Andersson, renhållningschef.

– Vi vill ju gärna visa att det inte finns något avfall, det här är ju en resurs som tas hand om och som bland annat kan bli förnybart diesel, säger Jonas Andersson, renhållningschef på Nyköpings kommun.

Blir stora fettproppar

Och testet har blivit en framgång. Nästan tre ton olja samlades in under första året och nu utökar kommunen till 14 stycken miljöskåp samtidigt som projektet blivit permanent nu under hösten.

– Både fastighetsägare och vi har sett att det har varit ett problem. Fettet sätter sig i avloppet och det blir stopp. Vi har sett skräckbilder från både svenska kommuner och från London som visar stora fettproppar som sitter fast, säger han.

Delas ut gratis

Renhållningschefen Jonas Andersson hoppas att fler kommer att använda sig av miljötrattarna som kommunen delar ut gratis.

– Vi försöker vara aktiva på sociala medier och hoppas att det här sprids ännu mer, säger han.