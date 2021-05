Jennys väntan på en njure har blivit längre – operationen sköts upp

De lärde känna varandra för flera år sedan när Annica skulle fotografera Jennys ena son. Redan tidigt under vänskapen fick Annica veta att Jenny var njursjuk, och någon gång i framtiden skulle behöva en ny njure. Ganska snart bestämde hon sig för att hon skulle erbjuda en av sina, när den dagen kom.

När Jenny blev sämre gjordes en utredning för att se om Annica var en lämplig donator – och det var hon. Sedan dess har det varit en lång väntan, en väntan som förlängts på grund av covid-19.

Över 90 000 vårdtillfällen ställdes in bara under första vågen av pandemin, enligt siffror från Socialstyrelsen. Under hösten tog regionen igen en del, men sen kom andra och tredje vågen, och hur många som drabbas av uppskjuten vård totalt sett under pandemin vet vi ännu inte.

I klippet ovan berättar de om hur det kändes att få beskedet att operationen skulle skjutas upp.