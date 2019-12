”Viktigt att göra en julbudget”

I år väntas julhandeln slå rekord – igen. Och under de senaste åren har dagligvaruhandeln sålt i genomsnitt 27 procent mer under julveckan än under de genomsnittliga veckorna, enligt Svensk handel. Men långt ifrån alla svenskar har gjort upp en julbudget.

– Det är ingen mening med att stressa, man köper det man vill ha helt enkelt, säger konsumenten Fredrik Ahonen.

Julbudget a och o

Men om man skulle vara orolig över sin ekonomi runt jul finns hjälp att få. I alla kommuner finns budget- och skuldrådgivare som hjälper invånarna att planera sin ekonomin eller få kontroll på sina skulder. Och enligt rådgivaren Ulf Källstedt är en julbudget a och o. Bäst är att börja ett år i förväg, men det är aldrig för sent.

– Det viktigaste är att man har en budget över huvud taget. Man kan ta hjälp av någon närstående, man kan komma till oss och i dag finns det också många appar att ta hjälp av, säger han.

Inkassoärendena ökade runt Black Friday

Men om det visar sig att budgeten inte går ihop, kan man då ta lån? Under Black Friday förra året, som vanligtvis är startskottet för julhandeln, ökade antalet inkasssoärenden med 20 procent hos inkassobolaget Alektum Group. Att ta lån för julshopping är något som budget- och skuldrådgivarna starkt avråder från.

– Lån för konsumtion är absolut inget vi rekommenderar, men om man ändå ska göra det bör man kolla upp vad kostnaderna blir med räntor och avgifter. Och kanske framför allt vända sig till lokala banker, säger Marica Ekström, budget- och skuldrådgivare.