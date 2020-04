Katrineholms kommun bland de hårdast drabbade i landet

Eskilstuna: Antal smittade 249. Smittade per 10 000/invånare 23,3



Flen: Antal smittade 47. Smittade per 10 000/invånare 28,3



Katrineholm: Antal smittade 163. Smittade per 10 000/invånare 46,9



Nyköping: Antal smittade 121. Smittade per 10 000/invånare 21,4



Oxelösund: Antal smittade 29. Smittade per 10 000/invånare 24,2



Strängnäs: Antal smittade 20. Smittade per 10 000/invånare 5,5



Vingåker: Antal smittade 30. Smittade per 10 000/invånare 32,9



Gnesta: Antal smittade under 10.



Trosa: Antal smittade under 10.

I Eskilstuna har det konstaterats flest antal fall, 249 stycken. Men Katrineholm har störst andel per 10 000 invånare, 46,9 per 10 000.

Källa: Region Sörmland