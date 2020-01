Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Frida Thörn, områdespolis i Nyköping, berättar om varför ungdomar utsätts för brott. Foto: SVT/Peter Widén

Kraftig ökning av rån mot barn i Sörmland

Rån riktade mot barn under 18 år har ökat kraftigt i länet de senaste fem åren. Förra året fick polisen in 77 anmälningar om rån mot person under 18 i Sörmland.

SVT Nyheter Sörmland har tidigare berättat om att ungdomar inte vågar anmäla personrån, trots det ser man en ökning av antalet anmälningar i länet. Under 2019 tog polisen emot 77 anmälningar om rån mot person under 18 år i Sörmland vilket är nästan tre gånger så många som under 2015, då var antalet anmälningar 26 stycken. – Vi ser att fler ungdomar blir utsatta för rån, och att det även finns ett stort mörkertal, en tystnadskultur, att folk är så pass rädda att de inte vågar anmäla, sa Frida Thörn, områdespolis i Nyköping, SVT vid en intervju i december 2019. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, var antalet anmälningar om brott mot barn under 18 år i hela landet under 2019 totalt 2480 stycken, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med året innan. Antal anmälningar om rån mot barn i Sörmland: Antal anmälningar om rån mot barn i Sörmland: Visa 2015: 26 2016: 36 2017: 55 2018: 57 2019: 77 Källa: Polisen Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!