Kvinna anhållen för mordförsök i Katrineholm

Polisen är mycket förtegen om händelsen men uppger att det misstänkta mordförsöket ska ha ägt rum i en bostad i Katrineholms kommun vid 07:30-tiden på fredagen.

Den kvinna som nu är anhållen är i 50-årsåldern, enligt polisen. Den skadade mannen är i 40-årsåldern.

Okänt skadeläge

Åklagaren My Lindholm är också mycket förtegen om händelsen och vill inte gå in på vad som har hänt. Hon säger däremot att den anhållna kvinnan och skadade mannen är ett par. Båda har förhörts under förmiddagen.

– Jag kan inte gå in på vad de har sagt. Jag kan inte heller säga något om kvinnans inställning, säger hon.

Lindholm kommer att lämna över ärendet till en jouråklagare under eftermiddagen.

– Det kan bli aktuellt att en häktningsframställan lämnas in under helgen, säger hon.