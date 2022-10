Kvinna från Nyköping fick 370 000 kronor i sjukpenning – misstänks för bidragsbrott

Enligt åtalet hade 65-åringen tidigare haft hel sjukpenning. När hon sedan började arbeta igen underlät hon att berätta det för Försäkringskassan.

Under en period på mer än två år kunde hon därmed få ut lön och sjukpenning samtidigt och vid 40 tillfällen kom utbetalningarna in från Försäkringskassan under tiden som kvinnan arbetade. Åklagaren hävdar i sin stämningsansökan att kvinnan på det här sättet fick ut 370 000 kronor som hon inte hade rätt till. I bevisningen finns bland annat lönebesked från flera arbetsgivare.

Kvinnan vidgår händelseförloppet, men förnekar brott. Hon åtalas nu misstänkt för bidragsbrott.