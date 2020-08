Låg folkökning i Sörmland under coronapandemin

Statistiken visar att Sverige har haft den lägsta folkökningen på 15 år under coronapandemin. Även i Sörmland, som idag har totalt 298 699 invånare, har folkökningen varit betydligt lägre än tidigare år.

Störst ökning i Nyköping

Under det första halvåret 2020 ökade folkmängden i Sörmland med 1 159 personer. Under samma period förra året låg folkökningen på 1 871 personer. Folkökningen har alltså minskat under första halvåret 2020 med 38 procent jämfört med första halvåret 2019.

Den största folkökningen i år har varit i Nyköping, Trosa och Strängnäs. Samtidigt har Flen och Oxelösund tvärtom minskat i antalet invånare.