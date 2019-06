Lastbil fast under viadukt – vägen har stängts av

– Det är bråte överallt, men det är inga personskador, säger inre befäl Frank Granath på Räddsam Mälardalen.

I nuläget vet han inte om bron har fått några skador. Trafikverket ska skicka personal till platsen för att undersöka bron.

En lastbil har kört fast under en järnvägsbro i centrala Eskilstuna. Tåg- och biltrafiken påverkas.

– Just nu är det totalstopp och vi räknar med att det kommer att ta upp till två timmar att städa på platsen, säger inre befäl Frank Granath.

Det innebär att vägen beräknas vara framkomlig igen först vid 11-tiden.

Hur tågtrafiken kommer att påverkas är oklart. Åtminstone två tågavgångar har ställts in från Eskilstuna centralstation tidigare under morgonen, men enligt Trafikverket planeras inga fler inställda tåg under förmiddagen till följd av olyckan.

En lastbil körde fast under järnvägsviadukten vid Vasagatan vid halv nio på onsdagsmorgonen. Foto: Tobias Sternhag, etunawebben.se

Texten uppdateras.