Lastbil körde in i höjdhinder vid järnvägsbro i Eskilstuna

Det var strax innan klockan 12 som räddningstjänsten fick in ett larm om att en lastbil hade kört in i ett höjdhinder som ska förhindra att lastbilar kör in i bron.

Polisens presstalesperson Martina Gradian säger att lastbilen satt fast under höjdbarriären, ingen ska enligt polisen ha blivit skadad i samband med olyckan. Bärgningsarbetet gick smidigt och man kunde backa ut lastbilen från höjdbarriären.

Olyckan ska inte ha påverkat tågtrafiken.

Olycksdrabbad väg

Vägen har tidigare drabbats av flera incidenter där lastbilar med för hög last kört in i bron och fastnat. Det var just därför kommunen för två år sedan satte upp ett hinder som består av en åtta ton tung stålbalk som ska fungera som ett påkörningsskydd.