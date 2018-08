Polisen undersökte platsen med hundpatrull. Foto: Pontus Stenberg

Man gripen för misstänkt våldtäkt

En man i 30-årsåldern greps under tisdagseftermiddagen skäligen misstänkt för våldtäkt. En kvinna anmälde under onsdagen att hon blivit våldtagen i Oxelösund under natten till onsdag.