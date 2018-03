Man klämdes ihjäl av sjukhussäng på Mälarsjukhuset

Vid femtiden på morgonen den 28 februari kom personal in på patientens rum på Mälarsjukhuset och fann då mannen livlös, liggande på rygg på golvet med huvudet in under sängen. Han låg mellan ett hjul och ett stödben, och över halsen hade mannen ett metallstag som hörde till sängens broms.

Det är i nuläget oklart vad som har hänt och hur länge mannen legat på golvet.

Kan ha kommit åt reglaget

Enligt en anmälan som skickats till Läkemedelsverket misstänker sjukhuset att mannen fallit ur sängen och på så sätt hamnat med huvudet under den. En teori är att han sedan själv råkat komma åt reglaget där man höjer och sänker sängen, och klämts över halsen med den länkarm under sängen som är kopplad till reglaget.

Larmet vid mannens säng har fungerat och han ska tidigare ha ringt när han behövt hjälp,enligt anmälan.

En rättsmedicinsk undersökning har nu gjorts. Enligt Kjell Eriksson, medicinteknisk chef på Landstinget Sörmland är det preliminära beskedet att det inte rör sig om brott eller självmord. Patienten ska inte heller ha varit dödligt sjuk.

– Det finns inget som tyder på förvirring eller liknande. Han kan ha glidit ur sängen, men det är bara spekulation. Vi vet ännu inte vad som har hänt, säger han till nyhetsbyrån Siren.

Har anmälts till polisen

En internutredning av ärendet ska också göras inom ramen för lex Maria.

– Det är en ovanlig händelse, men vi har i det här läget inget som tyder på att det skulle vara något konstruktionsfel på sängen. Vi vet heller inte om sjukdom spelat någon roll i det här fallet, säger Peter Augustinsson, chefsläkare på patientsäkerhetsenheten inom landstinget Sörmland, som håller i den utredningen.

Händelsen har även polisanmälts.