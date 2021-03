Mer än dubblering av nya covid-fall i Katrineholm – skolor går över till distansundervisning

I Katrineholm hade man 91 bekräftade fall av covid-19 under vecka 10, veckan efter hade antalet stigit till 211. Det är den högsta siffran som har uppmätts i kommunen under pandemin. En ljusglimt är dock att det just nu inte finns någon smitta inom kommunens verksamheter inom vård och omsorg.

Hör hur kommunen kommer agera för att minska smittspridningen i klippet ovan.