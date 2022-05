Vid 17.20 under söndagen fick polisen larm om en skottlossning i Årby i Eskilstuna. Enligt polisen arbetar de just nu på platsen, och området har spärrats av. Även insatsstyrkan har kallats in.

– Ingen ska ha skadats, säger Joakim Wikman, RLC befäl polisen region Öst.

Enligt polisen utreds händelsen som misstänkt grovt brott.

Texten uppdateras.