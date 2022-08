Över 200 nya parkeringsplatser när Djulöområdet i Katrineholm byggs om

Parkeringsbygget är en del i arbetet med att utveckla besöksmålet och vissa förberedelser har redan gjorts.

– Vi har tagit ner sly för att öppna upp mot sjön där det kommer att bli en naturstig längs strandkanten. Det blir också en naturlek i området, säger Stefan Jansson.

Det tunga bygget med parkeringen börjar nu och beräknas vara klart under senhösten. Cirka 220 parkeringsplatser, ny cykelparkering och nya in- och utfartsvägar till parkeringarna är planerade. Trafiken i området ska, enligt kommunen, inte påverkas under bygget.

– När sedan besökarna kommer tillbaka till våren är det meningen att allt ska vara klart, säger Stefan Jansson.