Nyköpingsbo åtalas misstänkt för flera fall av bedrägeri

Totalt rör det sig om sju fall av bedrägeri som mannen, hemmahörande i Nyköping, åtalas för.

Enligt åtalet har den misstänkta mannen försökt sälja elektronikprodukter via Facebook. Men trots att han ska ha fått betalt för flera av produkterna via Swish, skickade han aldrig varorna till kunderna. Det framgår av åtalet som nu har lämnats in till Nyköpings tingsrätt.

Totalt kom mannen över knappt 5 000 kronor.

Försökte sopa undan spåren

Den misstänkte mannen åtalas också för tre fall av penningstvätt, efter att ha försökt dölja att han kommit över pengarna genom brott. Enligt åtalet har han genom tre olika personer ha fått in 2 750 kronor vardera på sitt bankkonto.

Samtliga målsäganden, tio stycken, yrkar nu på skadestånd.