Oppositionen om regionens svar till Ivo: ”Kräver att det skrivs om”

Under en presskonferens som den borgerliga oppositionen (M, KD och L) inom Region Sörmland bjöd in till under tisdagen var det tydligt att de inte är nöjda med hur svaret till Ivo är formulerat.

– Vi kräver att det här svaret revideras, säger Juha Frondelius, gruppledare för Kristdemokraterna.

Deadline 15 januari

Svaret behandlades på regionstyrelsens sammanträde under tisdagen och ska skickas in till Ivo senast 15 januari. I texten försvarar sig Region Sörmland mot kritiken och presenterar åtgärder som ska motverka bristerna. Bland annat skriver man i svaret att ”det föreligger en diskrepans mellan det begränsade presenterade underlag som Ivo bygger sitt ställningstagande på och den generella kritik som framförs mot regionen”.

Oppositionen vill att invändningar som denna bör utvecklas och underbyggas med mer konkreta belägg.

– Jag tycker att man behöver leda i bevis att Ivo har fel, säger Magnus Leivik (M).

”Tar ivo-kritiken på största allvar”

Men regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) håller inte med om den kritiken.

– Jag vill understryka att vi tar Ivo-kritiken på största allvar och det är också därför vi tagit fram en omfattande åtgärdsplan. Jag tycker att det är trist att oppositionen väljer att göra politik av det här, säger hon.

Kommer ni att lyssna på oppositionen och revidera svaret?

– Nej, det kommer vi inte att göra. Dels för att det inte finns tid och dels för att det framöver kommer att tillföras fler pusselbitar i detta som ännu inte är klara. Fokus för mig har varit att svara på det här och presentera de åtgärder som vi har genomfört och kommer att genomföra, säger Monica Johansson (S).

I videon ovan berättar oppositionsrådet Magnus Leivik (M) mer om hur han ser på formuleringarna i svaret till Ivo.