Örebroare och stockholmare kommer till Eskilstuna för att åka skridskor

De två inomhusishallarna som finns i Eskilstuna har varit stängda för alla förutom hockeyklubben Linden sedan 6 november. Alla ungdomslag, konståkare och allmänheten har på grund av pandemin hänvisats till att hålla sig till utomhusisen.

– Vi får ta in 200 personer och under lovet hade vi upp till 100 personer som stod och köade för att komma in. Det är väldigt många utifrån som har kommit hit. Vi har haft folk från Köping, Mariefred, Åker och Södertälje. Många är hockey- och bandyintresserade som vill spela när deras hemmaarenor hålls stängda men det är även andra som kommer, säger arenavärden Robert Alsterklev.

”Folk har varit duktiga på att hålla avstånd”

För att hålla koll på antalet besökare räknar arenavärdarna hur många som släpps in och lämnar isstadion genom de olika in- och utgångarna.

– Det har funkat bra och folk har varit duktiga på att hålla avstånd, säger Robert Alsterklev.

Maskinerna som fixar isen brukar stängas av vid månadsskiftet februari/mars, men om det är fortsatt kallt kommer kylan att hålla isen på plats och det kommer att vara möjligt att åka skridskor även efter det.