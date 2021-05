Tre gånger regnigare maj i Sörmland än normalt: ”Betydligt blötare”

I snitt kommer det omkring 40 millimeter under maj i både Eskilstuna och i Floda där det finns mätstationer. På mätstationen Landsort utanför Nyköping har det varit något torrare, men fortfarande över snittet. Där har det kommit 70 millimeter, vilket är 40 mer än normalt.

Meteorologen Marcus Sjöstedt.

– Det har varit betydligt blötare under maj i år. Det är framförallt den senaste tidens kraftiga regn som fått upp siffrorna, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SVT.

Det kraftiga regnovädret som drog över Sörmland under onsdagen och torsdagen drabbade bland annat Eskilstuna hårt. Under natten kom det 14 millimeter, vilket är mest i landet. Mellan onsdagsmorgonen och torsdagsmorgonen kom det 52 millimeter regn i Hälleforsnäs, vilket är näst högst i landet. Mariefred och Vingåker hör också till de orter i Sverige där det kommit mest regn under dygnet. I Mariefred kom det 48,5 millimeter och i Vingåker 47,5.

– Enskilda händelser går inte att knyta till klimatförändringar. Men med en allt varmare värld kan vi förvänta oss få fler kraftiga regnoväder, säger Marcus Sjöstedt.