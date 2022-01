Dussintal smittade i nytt covidutbrott på äldreboende – men ingen svårt sjuk

I takt med att den smittsamma covid-19-varianten omikron fått fäste i samhället har några äldreboenden upptäckt att de fått in smitta. Alla kommuner i Sörmland, förutom Trosa och Vingåker, har smitta i äldreomsorgen just nu.

Men på Bolindergården, som just nu upplever länets största coronautbrott, är läget ett annat jämfört med hur det sett ut tidigare under pandemin. Att få in smitta på boendet var då förenat med livsfara för de boende.

Gudrun Juvonen arbetade inte inom verksamheten tidigare under pandemin men hon har tagit del av berättelserna från den tiden.

– Jag kan tänka mig att vi har en bättre organisation nu och en förberedelse inför vad som kan komma. 2020 visste vi inte vad vi skulle göra och vi hade inte skyddsutrustning, säger hon.