Pojke knivrånad i Eskilstuna – hölls fast av flera personer

Det var under fredagskvällen runt 18-tiden som rånet inträffade. Pojken blev fasthållen och hotad med kniv av fyra personer i tonåren, som han inte var bekant med.

– De tvingade av honom hans mobiltelefon och en summa kontanter. Men han blev inte fysiskt skadad, säger Lennart Vestergren på Eskilstunapolisen.

De fyra personerna sågs senare under kvällen på en restaurang och polisen kunde därefter hämta in dem för förhör. De anhölls, men släpptes sedan under söndagen.

– De är misstänkta för rån och övergrepp i rättssak, Lennart Vestergren.