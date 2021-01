Polisens teori om servicebokstölderna: Används till andra bilar

Det var i minst 13 bilar som gärningsmännen bröt sig in i under natten till tisdag. Bilarna hade stått parkerade utanför företagens lokaler, ibland i inhägnade områden där gärningsmännen tagit sig in med verktyg. Polisen utreder nu brotten.

– Och vi försöker vara mycket på sådana platser där det har skett inbrott, till exempel industriområden. Vi försöker också prata med förtagare om hur man kan förebygga dessa typer av brott, säger Lisa Nilsson, gruppchef ingripande verksamhet polisen i Nyköping.