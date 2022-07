Fullt ös när Queen-musikal intar Kolhusteatern: ”Publiken kommer att vara trött efteråt”

På fredagkvällen har rockmusikalen We will rock you premiär på Kolhusteatern i Hälleforsnäs.

– Publiken kan förvänta sig mycket energi. Det är 100 procent konstant. Så de kanske kommer vara lite trötta efterå,t men det kommer att vara värt det, säger Adrian Tapias, som spelar Galileo, en av huvudrollerna.