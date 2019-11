Räddningstjänsten har lämnat Studsvik

– Vi har haft en brandbil på plats under natten för att bevaka området. Vid 18-tiden i går betraktade vi branden som släckt och under natten har vi inte funnit några förhöjda temperaturer eller rökgaser, sa insatsledaren Andreas Blomquist till TT under lördagsmorgonen.

Ingen risk för strålning

Branden började i en 20 ton tung radioaktiv titanklump och spreds sedan till byggnaden. Strålskyddsmyndigheten har hela tiden varit på plats och mätt strålningsnivåerna. Enligt Sörmlandskustens räddningstjänst har det inte funnits någon risk för strålning varken för allmänheten eller för brandmännen.