SVT Sörmlands årskrönika – del 2

Året närmar sig sitt slut och det är hög tid att summera de viktigaste nyhetshändelserna i länet under 2019. Vi gör det i två delar och under den andra halvan av 2019 rapporterade vi bland annat om olika former av tiggeriförbud, rälsbyte och oron på Skavsta flygplats. Det handlade även om rökförbud och strömavbrott på Nyköpings lasarett.

I klippet ser du några av alla de nyheter vi rapporterade om från juli till december i år. Längre ned på sidan hittar du en länk som leder dig till en sammanfattning av årets första sex månader.

