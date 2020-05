Region Sörmland dubblar friskvårdsbidraget för anställda

Det höjda friskvårdsbidraget ska gälla under 2020 och 2021 och satsningen görs för att ge ökad möjlighet till återhämtning under den extraordinära arbetssituation som råder för många av regionens medarbetare under den pågående pandemin. Dessutom kommer Region Sörmland att utnyttja möjligheten till tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 1 000 kronor, som väntas träda i kraft 1 juni 2020, och ge varje medarbetare ett presentkort som kan användas hos lokala handlare.

Beräknas kosta 20-25 miljoner

Den totala kostnaden för satsningarna 2020 beräknas bli 20–25 miljoner kronor, och pengarna tas från regionstyrelsens oförutsedda medel. 2021 ska friskvårdssatsningen finnas med i budgeten för året.

Beslut om satsningarna fattas under tisdagens regionsyrelsemöte.