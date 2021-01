Region Sörmland tror få patienter påverkas av nya vårdpausen

Vilka exakt det är som kommer att påverkas är inte bestämt utan bedöms dagligen av vården. Man räknar dock inte med att behöva ställa in de besök som patienterna redan är kallade till.

– Det kan vara en del hälsokontroller, det kan vara paramedicinsk verksamhet som sjukgymnastik och arbetsterapi och att icke akuta eller icke-cancerremisser får vänta lite längre på mottagning. Men det gäller absolut inte all verksamhet, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

Inte lika ansträngt som i våras

Just nu vårdas ungefär 70 covidpatienter på sjukhusen i Sörmland. Trots att läget inte är lika ansträngt som i våras, när det som mest vårdades 150 patienter med corona, väljer regionen att förlänga vårdpausen.

– I våras hade vi många covidpatienter men väldigt få av de övriga patienterna, nästan hälften, sökte vård på vårdcentraler och sjukhus. Nu har vi nästan ett normalt inflöde av vanliga patienter. Och dessutom har vi covidvården, säger Bo Tideholm.

Pausad vård under stora delar av året

Region Sörmland pausade all vård som inte var akut mellan mars och sista augusti under 2020. Det resulterade i att endast 47 procent av alla sörmlänningar fick vård enligt vårdgarantin under sommaren.

Den första september kom regionen igång med vanlig verksamhet och i november hade 75 procent av sörmlänningarna fått vård enligt vårdgarantin. Under samma period 2019 låg siffran på cirka 80 procent.

Men i november började antalet covidpatienter öka och regionen införde en tillfällig paus för vård som kan vänta. Beslutet skulle gälla fram till 10 januari, men förlängdes den 4 januari fram till sista januari då antalet covidpatienter inte har minskat.

Regionen vill uppfylla vårdgarantin

Trots pausandet av vård som kan vänta hoppas regionen på att sörmlänningar ska fortsatt kunna få vård enligt vårdgarantin i lika hög utsträckning som i november.

– Vi kanske inte fortsätter att förbättras på samma sätt i hur många som får vård enligt vårdgarantin men vi hoppas kunna ligga kvar på samma nivå.