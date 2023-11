Regionen: Därför ska du anmäla dig i donationsregistret

Donationsveckan genomförs nu under vecka 45 på flera håll i landet.

I foajén på lasarettet i Nyköping står regionens donationsansvariga sjuksköterska Maria Berg under förmiddagarna och försöker väcka intresse hos de förbipasserande.

Två donatorer ”räddade nio liv”

Under 2022 var det enligt Socialstyrelsens statistik nära 3 000 sörmlänningar som gick in via hemsidan och anmälde sitt intresse för att få bli organdonator.

Och enligt Maria Berg ger det resultat. Under fjolåret så var det exempelvis två personer som via Nyköpings lasarett donerade sina organ till nio andra behövande.

– Två personer räddade nio liv, säger Mara Berg.

Se i klippet: Sjuksköterskan förklarar – därför är en registrering viktig även för anhöriga.