Rekordmånga örnar i årets räkning

– Nu har vi sol och nästan stiltje, hade det varit snö och blåst hade vi inte sett något, säger Ture Persson som ansvarar för räkningen på den här observationsplatsen.

Varje kvart rapporterades det in hur många örnar som setts och totalt kunde 230 havsörnar och 6 kungsörnar räknas in från de många observationsplatserna under dagen.

– Det är fantastiskt, tio-tolv örnar samtidigt, och att de flyger så nära också, säger Kjell Mattson, en av de fågelintresserade som tagit sig ut i dag för att räkna örnar.