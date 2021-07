Så många färre operationer görs i Sörmland under pandemin

Enligt nya siffror som SVT sammanställt har det uppskattningsvis gjorts nästan 130 000 färre planerade operationer i Sverige under pandemin. På sjukhusen i Sörmland har det gjorts 5,6 färre planerade operationer per dag under 2021 jämfört med hur det såg ut före pandemin.

– Man vill inte vänta på sin operation och det har vi all förståelse för, säger Lotta Klinge Härberg, verksamhetschef vid Mälarsjukhuset.