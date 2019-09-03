Så mycket kostar utomlänsvården i din region

Stockholm: 1 464 miljoner
Dalarna: 998 miljoner
Jönköping: 889 miljoner
Sörmland: 838 miljoner
Halland: 796 miljoner
Gävleborg: 779 miljoner
Västmanland: 632 miljoner
Västra Götaland: 626 miljoner
Värmland: 615 miljoner
Norrbotten: 610 miljoner
Västernorrland: 591 miljoner
Kronoberg: 537 miljoner
Kalmar: 525 miljoner
Jämtland: 474 miljoner
Östergötland: 457 miljoner
Skåne: 449 miljoner
Blekinge: 447 miljoner
Uppsala: 440 miljoner
Örebro: 331 miljoner
Västerbotten: 227 miljoner
Gotland: 185 miljoner
Totalt: 12,9 miljarder
Källa: Respektive region