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Sörmland

De här fyra regionerna hade högst kostnader för köpt vård förra året. Foto: SVT Nyhetsgrafik

Så mycket kostar utomlänsvården i din region

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Regionerna köpte vård från andra regioner för mellan 200 miljoner och 1,5 miljarder förra året, visar en sammanställning som SVT Nyheter har gjort. Siffrorna nedan gäller kostnader för remitterad vård och besök inom akutsjukvården och det fria vårdvalet under 2018.

Stockholm: 1 464 miljoner

Dalarna: 998 miljoner

Jönköping: 889 miljoner

Sörmland: 838 miljoner

Halland: 796 miljoner

Gävleborg: 779 miljoner

Västmanland: 632 miljoner

Västra Götaland: 626 miljoner

Värmland: 615 miljoner

Norrbotten: 610 miljoner

Västernorrland: 591 miljoner

Kronoberg: 537 miljoner

Kalmar: 525 miljoner

Jämtland: 474 miljoner

Östergötland: 457 miljoner

Skåne: 449 miljoner

Blekinge: 447 miljoner

Uppsala: 440 miljoner

Örebro: 331 miljoner

Västerbotten: 227 miljoner

Gotland: 185 miljoner

Totalt: 12,9 miljarder

Källa: Respektive region

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