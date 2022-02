Högtryck hos energirådgivningen efter rekordhöga elpriserna

Rådgivningen är gratis och trycket har ökar i takt med elpriset. De flesta nya samtalen kommer från privatpersoner i villor och bostadsrättsföreningar som har fått höga elräkningar.

– Vi märker en tydlig ökning och det man vill ha hjälp med är att sänka elkostnaderna, säger Kjell Dävelid, rådgivare i Katrineholm.

Vinnare och förlorare

De elkonsumenter som har sin uppvärmning med direktverkande el och samtidigt har haft ett rörligt avtal är de som fått de högsta räkningarna.

– Nu ska man inte gå in och låsa sig på ett fastprisavtal för just nu är det ett ganska dåligt läge att göra det, istället ska man ha is i magen. Sedan får man passa sig för dåliga avtal. Det finns många lycksökare inom el- och energibranschen, säger Per Ekstorm.

I klippet berättar Per Ekstorm hur han sparar el och tipsar hur man kan sänka sin energianvändning.