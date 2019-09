Misstänkt serieblottare åtalas för 14 fall av sexuella ofredanden

Mannen står även åtalad på ytterligare åtta punkter gällande ofredande, kränkande fotografering och hemfridsbrott.

Brotten ska ha begåtts i Hälleforsnäs i Flens kommun. Två fall av sexuella ofredanden ska ha skett på tågresor då mannen ska ha blottat sig och utfört sexuella handlingar på sig själv.

Övriga fall av sexuella ofredanden har enligt åtalet gått till på liknande sätt men skett på olika adresser i Flens kommun.

– Det handlar om tjejer och kvinnor från elva års ålder till 80-årsåldern, säger Ola Björstrand, vice chefsåklagare vid Nyköpings åklagarkammare.

Filmat i omklädningsrum

Mannen står även åtalad för flera fall av kränkande fotografering då han misstänks för att ha filmat och fotograferat kvinnor i omklädningsrum.

Mannen är också åtalad för hemfridsbrott och ofredande då han ska ha stått utanför personers fönster och tittat in. Enligt åtalet ska mannen vid ett tillfälle ha tittat in i en bostad på en kvinna som matade sitt barn och ska då ha ”stått på ett bord för att bättre kunna se in i NN:s bostad”.

Vid ett annat tillfälle ska mannen ha tittat in genom ett fönster på en familj som åt mat.

– Det är ett stort antal misstankar men mitt påstående är att det här är en person som tillsynes har den böjelsen att närma sig okända människor och göra de här handlingarna. Av det följer att ett stort antal personer drabbas, säger Ola Björstrand.

Nekar till sexuellt ofredande

Enligt åtalet nekar mannen till samtliga anklagelser om sexuella ofredanden men erkänner sig skyldig till flera fall av kränkande fotografering.