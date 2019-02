Foto: Arkivbild SVT

Signalfel stoppar tåg i Eskilstuna

Ett signalfel orsakar förseningar mellan bland annat Eskilstuna och Västerås under tisdagskvällen. SJ har ställt in flera avgångar från Eskilstuna C.

Reparatörer har kallats ut till platsen, men Trafikverket saknar prognos för när felet kan vara lagat. SJ har ställt in avgångarna till Sala och Hallsberg som skulle ha avgått från Eskilstuna klockan 18.51 respektive 19.00. Vidare är tåget som skulle ha avgått mot Linköping klockan 21.08 inställt. Kvällståget till Arboga ersätts med buss. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!