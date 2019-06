Skogsbrand utanför Stjärnhov under kontroll

Larmet om skogsbranden kom runt halv fyra på måndagseftermiddagen.

– Vi har ringat in branden. Den kommer att fortsätta glöda under natten, men den är till 100 procent under kontroll, säger räddningsledaren Kjell-Åke Källström.

Området på Hyltingeö som brann hade en yta på ungefär 100 gånger 100 meter i en svårtillgänglig terräng.

– Det var troligtvis en gnista från en skogsmaskin som startade branden, och skogsarbetaren gjorde sitt bästa för att underlätta för oss med bland annat brandgator, säger Kjell-Åke Källström.