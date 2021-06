Småföretagare i Sörmland ser positiv utveckling

Trots en avmattning de senaste tre åren har Sörmlands läns småföretag landets näst högsta konjunktur, visar årets småföretagsbarometer.

Åtta av tio småföretag i länet ser goda möjligheter att växa och som endast ett av sex län i hela landet är det en positiv, om än liten, tillväxt sett till sysselsättning.

Totalt har 14 procent av företagen ökat sin personalstyrka senaste året medan 13 procent minskat den.

”Hade anställt om det fanns folk”

Tommy Axner är involverad i flera småföretag i Flen och driver en isoleringsfirma med 14 anställda. Han delar bilden att det ser ljust ut.

– Ja, absolut. Hade det bara funnits folk att anställa så hade jag gjort det. Just nu har vi tre lärlingar som lär upp sig men det kan man inte ha hur många som helst heller, för det behöver också finnas fullärda som kan hjälpa dem. Så just nu behöver jag hyra in folk.

Han märkte en nedgång i början av pandemin när många företag mer eller mindre lade ner verksamheten tillfälligt, men motreaktionen har varit stark åt andra hållet.

Nu får han hantera andra bekymmer.

– Nu är det svårt att få tag på material och vissa produkter inom exempelvis plåtslageri har blivit 40 procent dyrare sedan årsskiftet. Det är galet, säger Tommy Axner.