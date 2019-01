Rester av smällare hittades i bilen. Foto: Pontus Stenberg Visa alla (3)

Explosion i bil – polis utreder skadegörelse

Under tisdagskvällen fick polisen in ett larm om en explosion i Malmköping utanför Flen. Det var en smällare som hade slängts in i en bil.

Larmet kom in till polisen strax innan klockan 22. Bilen stod parkerad i ett bostadsområde i Malmköping. Enligt polisen var bilen tom och ingen person ska ha skadats. Utredning pågår – Någon hade krossat rutorna och lagt in smällare i bilen, säger polisens presstalesperson Åsa Willsund. Polisen ska ha hittat rester av smällare i bilen, och uppger att det inte var någon kraftig explosion. Händelsen utreds som skadegörelse och i nuläget finns det ingen gripen eller misstänkt för brottet. Dela Dela

