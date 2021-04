Det är under söndagskvällen och en bit in på natten mot måndagen som vädret väntas bli besvärligt i södra Sverige. Orsaken är ett lågtryck som är på väg in över landet från söder. SMHI har utfärdat en klass 1-varning i ett flertal län, däribland Sörmland.

Enligt prognosen kan det komma en halv decimeter snö som sedan övergår i regn och det kan bli halt på vägarna.