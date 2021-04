Smittspårarna i Sörmland räcker inte till – trots fördubbling: ”Högt tryck”

Smittspårarnas uppgift är att ringa upp dem som testats positivt för covid-19 och få en bild av hur smittspridningen ser ut i samhället.

Under vecka 14 rapporterades det in omkring 1 500 nya smittfall i Sörmland, vilket är långt över kapaciteten för vad smittspårningen klarar av i dagsläget. Under de senaste veckorna har regionen mer än fördubblat antalet smittspårare, men med den ökade smittspridningen i Sörmland räcker det inte till. Situationen har lett till att smittspårarna ligger efter med flera dagars arbete.

– Vi hinner inte bli så många fler smittspårare. Smittsprid ningen ökar ju hela tiden och det är ju inte bara att börja smittspåra, man måste ha en utbildning, säger Katarina Bengtås.

Vad blir konsekvenserna av att smittspårarna inte hinner med och vad ska regionen göra åt problemet? Hör svaren i klippet ovan.