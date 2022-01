Trafikverkets prognos är att tågen ska kunna börja gå igen tidigast klockan 10.00.

Stationer som kan påverkas av tågstoppet:

Eskilstuna C, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje Syd, Flemingsberg, Stockholm Central, Örebro Södra, Örebro C, Arboga, Kungsör, Arlanda C, Knivsta och Uppsala C.