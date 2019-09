Stor verktygsstöld i Nyköping

Personalen vid byggarbetsplatsen upptäckte stölden under torsdagsmorgonen och larmade polisen. Stölden ska ha skett under natten. Enligt polisen ska man ha använt sig av vinkelslip för att sig in i containrarna och sedan ha tömt de på verktyg som uppskattas vara värda 250 000 kronor.

– Vi har haft minst ett tiotal identiska stölder i Östergötland den senaste tiden, det finns en misstanke om att det kan röra sig om någon form av organisering kring de här stölderna, säger han.

Enligt polisen blir den här typen av stölder allt vanligare och de är ofta svårutredda.

– Det är mycket rörelse på en byggarbetsplats så det är svårt att göra brottsplatsundersökningar och säkra eventuella spår.

Hur kan man skydda sig?

– Det går att ha larm i containrarna men det är tyvärr förhållandevis enkelt att ta sig in, säger han.

Polisen kommer under dagen att göra en teknisk undersökning på platsen.