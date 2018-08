Svårsläckt brand på lantgård i Sparreholm

Klockan 06.47 på söndagsmorgonen fick räddningstjänsten larm om en brand i en ladugård utanför Sparreholm.

När de kom till platsen visade det sig att branden utbrutit inne i en spannmålstork på gården. Att branden är innesluten gör att den är svår att släcka.

– Det brinner fortfarande. Nu ska vi försöka ta hål på cisternen för att få in vatten. Vi vill inte bara spruta in vatten så att det börjar koka där inne. Vi vill få in vattnet på ett säkert sätt, förklarar räddningsledare på plats, Micke Lundqvist.