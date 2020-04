Brand vid tågspår i Jönåker

Larmet om branden inkom strax efter klockan 13 på onsdagseftermiddagen.

– Vi är på väg dit just nu och jag vet bara att det ska brinna längs banvallen, säger Peter Bolinder , larmoperatör vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Mindre förseningar

Enligt Trafikverket finns risk för mindre förseningar i tågtrafiken.

– Det är inte totalstopp utan tågen kan rulla förbi men i lägre hastighet än normalt. Just nu finns det ingen prognos på när trafiken kan flyta normalt igen, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Stockholm Central, Nyköping C, Flemingsberg, Huddinge, Järna, Kimstad, Kolmården, Linghem, Norrköping C, Stockholms södra, Stuvsta, Södertälje Syd, Vagnhärad, Årstaberg, Älvsjö, Linköping C

Texten uppdateras