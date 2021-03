Tågstopp i Eskilstuna efter att lastbil körde in i viadukt

Polisen fick in flera samtal om olyckan vid halv tio-tiden under tisdagen. Det var en för hög lastbil som hade kört in i en viadukt när den skulle passera under bron. Föraren kom loss och körde sedan vidare.

– Vi fick tag på föraren vid Svista och kontrollerade att föraren var nykter, säger Björn Öberg.

Olyckan har orsakat tågstopp och Trafikverket har haft personal på plats som besiktat bron för att säkerställt att det inte uppkommit några skador på bron.

Trafiken släpptes på

Strax efter klockan 11 kunde trafiken släppas på igen.

– Vi hade en brospecialist där som snabbt kunde konstatera att allt var okej, säger Lii Hyllander på Trafikverkets presstjänst.