Tågtrafik stoppad på grund av brand

– Det verkar som att branden är under kontroll, men vi är fortfarande oroliga, för det är ju så fruktansvärt torrt i markerna nu, säger Patrik Kullman räddningschef för Sörmlandskustens räddningstjänst.

Han säger att branden kan ha orsakats av en gnista från ett passerande tåg, men understryker att det bara är en gissning än så länge.

Tåg har ställs in

Branden upptäcktes strax före klockan nio på lördagsmorgonen och räddningstjänsten kunde snabbt komma till platsen. Tågtrafiken på sträckan har letts om via Katrineholm under släckningsarbetet, vilket inneburit förseningar.

En del tåg har också ställs in och andra ersatts med bussar. All trafik har stått stilla på stationerna i Nyköping, Vagnhärad och Kolmården, men förhoppningsvis så ska tågen kunna rulla på sträckan igen senare under lördagen.

