Tjänstebil stals vid inbrott på Green Cargo

En av företagets anställda upptäckte under vid 11-tiden på söndagsförmiddagen att det hade varit inbrott i lokalen. Enligt uppgift till SVT Sörmland har en ett år gammal tjänstebil och en mobiltelefon anmälts stulna.

– De har rotat runt i lådor där inne men ingenting är skadat, säger Lars-Åke Kjellson på företagets pressjour.

Lokalen saknar larm och därför är det oklart exakt när inbrottet ägt rum, men det ska ha skett någon gång under helgen. En teori är att tjuven eller tjuvarna tagit sig in via en öppen port.

Bilen efterlyst

– Alla portar är egentligen låsta men det händer att det kommer lok som ska in i verkstaden och då kan porten stå öppen ett tag, säger Lars-Åke Kjellsson.

Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning och även skrivit en anmälan om stöld genom inbrott. Man har också efterlyst den stulna bilen.

– Om man slår på den i våra system så syns det att den är efterlyst. Om den blir fotograferad av en hastighetskamera så syns det även där, säger polisens vakthavande befäl Torbjörn Lindqvist.