Trafikverket vill sänka hastigheten på flera vägar i Sörmland

– Sänker du hastigheten så räddar det liv, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket har valt att satsa på de vägar som är olycksdrabbade. Vägarna saknar mitträcke och trafikeras av mer än 2000 fordon per dygn. En kollision i 80 km/t istället för 90 km/t minskar dödligheten med 40 procent.

– Många bilister tänker inte på att det är ett lagbrott att överskrida hastigheten. Vi vet att över 50 procent kör för fort och vi måste göra någonting åt det.

Fler omkom i trafiken

Antalet personer som omkom i trafiken ökade under 2018. Förra året dog 234 personer i trafiken vilket är 72 fler än under 2017. Enligt myndigheten förväntas de sänkta hastigheterna leda till att sju liv per år kan räddas i Sverige.

– Vi vet att snitthastigheten minskar när vi skyltar om, säger han.

Borde man inte satsa på att bygga om vägarna istället?

– Det vore det absolut bästa, men vi kan inte bygga om alla vägar för att bilister kör för fort, det finns tyvärr inte pengar för det men en mittseparering på vägarna vore en bra lösning, säger Einar Schuch.

”Ett billigt pris”

De nya förändringarna börjar gälla från och med den 4 november i år om förslaget går igenom.

– Jag hoppas att det inte blir alltför mycket protester, på de drabbade sträckorna i Sörmland förlorar en bilist 50 sekunder på sänka hastigheten, det är ett billigt pris, säger han.