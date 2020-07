Tre bostadsinbrott i Mariefred under samma dag

Under loppet av ett par timmar fick polisen under måndagen in larm om inbrott i bostäder i Mariefred. Nu vill polisen ha allmänhetens hjälp med iakttagelser.

De tre inbrotten utreds som grov stöld. Samtliga ska ha inträffat under måndagen. Vid ett tillfälle ska en tjuv ha slagit sönder en fönsterruta för att ta sig in, vid ett annat har en altandörr forcerats. I samband med ett av inbrotten ska en av polisens hundpatruller ha gjort fynd i ett närliggande skogsområde. Polisen vill nu ha in tips från allmänheten rörande inbrotten. – Alla iakttagelser av personer eller fordon i Mariefred mellan klockan 11-15 är av intresse. Ring 114 14 eller använd tipsformuläret på polisen.se, skriver polisen på sin hemsida. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!