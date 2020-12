Polisen fick in larmet strax innan klockan 9 under torsdagsmorgonen. Enligt polisen ska inbrottet ha skett någon gång under natten. På sin hemsida uppger polisen att en teknisk undersökning av platsen har genomförts samt att man haft hundförare med hund som sökt i området.

Polisen har säkrat spår som ska skickas på analys. Totalt var det tre vapen som stals från ett låst vapenskåp.

Ingen person är gripen för brottet som polisen rubricerar som grov stöld genom inbrott.